У Києві потужно горіли СТО та автомобілі: у поліції висунули версію (фото)

За цим фактом відкрито кримінальне провадження

Рано вранці у четвер, 16 листопада, у Дарницькому районі Києва спалахнула масштабна пожежа на території станції техобслуговування. Під час ліквідації пожежі в приміщенні було виявлено постраждалого, який отруївся чадним газом.

На місці події працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Слідчі попередньо встановили, що пожежа виникла через цілеспрямований підпал. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що двоповерхову будівлю СТО, розташовану на вулиці Харченка, несподівано охопив вогонь. Бійці ДСНС прибули на виклик і почали ліквідовувати займання. Їм знадобилося більше години, щоб загасити пожежу, яка охопила площу понад 100 квадратних метрів.

Пожежники ліквідують займання

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одному із приміщень чоловіка, який отримав гостре отруєння чадним газом. Потерпілого винесли на свіже повітря та передали до рук медиків.

Вогонь пошкодив значну частину приміщень СТО, а також п’ять автомобілів, які стояли в ангарі на території станції.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів фахівці попередньо встановили, що загоряння на СТО не було випадковістю – тут стався цілеспрямований підпал. За цим фактом було порушено кримінальне провадження. Обставини події встановлюються, ведеться слідство.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві спалахнула серйозна пожежа на Радіоринку — там горів автосервіс. Займання виникло в одному з авто на сервісі, а потім полум’я перекинулося на горючі матеріали, що знаходились у будівлі. До медиків по допомогу звернувся працівник СТО із незначними опіками особи, але від госпіталізації відмовився.