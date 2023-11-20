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На Киевщине сделали необычный "апгрейд" для дуба, возраст которого перевалил за 200 лет (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Дуб удалось сохранить Новость обновлена 20 ноября 2023, 15:00
Дуб удалось сохранить. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интересный проект был реализован силами активистов

В Фастовком районе Киева активисты решили сохранить 260-летний дуб. Для этого они придумали оригинальную концепцию и воплотили свои идеи в реальность.

Об этом сообщил в социальных сетях эко-активист Владимир Ветроградский. Мужчина рассказал о том, как ему вместе с единомышленниками удалось реализовать необычный проект.

Дуб после "апгрейда"

Сообщается, что в Боярке Киевской области в результате сильного урагана пару лет назад пострадал 260-летний дуб. Анатомический изъян развилки векового дерева дал активный старт заселению патогенным грибом. Достигнув критической черты, часть дерева с легкостью оторвалась от основного ствола, оставив на показ огромную "рану".

Вековой дуб

Такие деревья в нашей стране и не только, списывают как аварийные, однако активист решили вдохнуть вторую жизнь в дуб и провели его апгрейд. Имея открытую полость огромного размера, в дубе теперь обустроен комфортабельный дом для летучих мышей и мелких птиц.

Вековой дуб после "апгрейда"

"Пока дуб будет затягивать огромную рану, он будет прибежищем для тех, кому часто не хватает жилья в нашей стерильной среде жизни. А это на будущие 50-60 лет", — отметил Ветроградский.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на глазах у прохожих обвалился Соломенский парк: там недавно начали строительство ЖК. Сообщается, что обвал произошел из-за вырытого "под" парком строительного котлована, который появился здесь совсем недавно.

С начала войны строительные работы были заморожены, однако уже в августе текущего года на площадке начались активные работы с привлечением тяжелой техники.

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#Киев #Природа #Деревья