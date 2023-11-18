Снесла дорожный знак и врезалась в забор: ночью в Киеве девушка за рулем устроила переполох (фото)

По предварительным данным никто не пострадал

В ночь на субботу, 18 ноября, в Дарницком районе Киева произошло масштабное ДТП. Так, водительница легкового автомобиля не справилась с управлением, слетела с проезжей части и сбивая все на своем пути оказалась на газоне.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "ДТП Киев". На месте происшествия работали правоохранители — им предстоит дать правовую квалификацию данному событию.

Известно, что девушка за рулем автомобиля Hyundai утратила контроль над транспортным средством и слетела с дороги. После этого она снесла дорожный знак и врезалась в металличсекий забор. Авария произошла на территориии Дарницкого района. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото с места аварии

Стоит отметить, что иномарка получила значительные механические повреждения после столкновения со знаком и забором.

На месте происшествия работали правоохранители. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Авария произошла в Дарницком районе Киева

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что виновницу смертельного ДТП в Киеве взяли под стражу: она оказалась внучкой непростого человека. По предварительным данным, 20-летняя водитель находилась в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения.

Напомним, что девушка устроила смертельное ДТП и сбежала с места аварии. В результате произошедшего 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойты" скончались на месте ДТП. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.