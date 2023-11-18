Знесла дорожній знак і врізалася у паркан: вночі у Києві дівчина за кермом влаштувала переполох (фото)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

У ніч на суботу, 18 листопада, у Дарницькому районі Києва сталася неординарна ДТП. Так, водійка легкового автомобіля не впоралася з керуванням, злетіла з проїжджої частини та збиваючи все на своєму шляху опинилася на газоні.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "ДТП Київ". На місці події аварії правоохоронці — вони мають дати правову кваліфікацію даній події.

Відомо, що дівчина за кермом автомобіля Hyundai втратила контроль над транспортним засобом та злетіла з дороги. Після цього вона знесла дорожній знак і врізалася в металевий паркан. Аварія сталася на території Дарницького району. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Фото з місця аварії

Варто зазначити, що іномарка отримала значні механічні пошкодження після зіткнення зі знаком та парканом.

На місці події працювали правоохоронці. Причини та обставини аварії встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Аварія сталася у Дарницькому районі Києва

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що винуватку смертельної ДТП у Києві взяли під варту: вона виявилася онукою непростої людини. За попередніми даними, 20-річна водій перебувала у момент скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід.

Нагадаємо, що дівчина влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі столиці та втекла з місця аварії. Внаслідок події 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойти" померли на місці ДТП. Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.