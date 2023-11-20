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На Київщині зробили незвичайний "апгрейд" для дуба, вік якого перевищив 200 років (фото)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
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Дуб вдалося зберегти Новина оновлена 20 листопада 2023, 15:00
Дуб вдалося зберегти. Фото Колаж "Телеграфу"

Цікавий проект було реалізовано силами активістів

У Фастівському районі Києва активісти вирішили зберегти 260-річний дуб. Для цього вони вигадали оригінальну концепцію і втілили свої ідеї в реальність.

Про це повідомив у соціальних мережах еко-активіст Володимир Ветроградський. Чоловік розповів про те, як йому разом із однодумцями вдалося реалізувати незвичайний проект.

Дуб після "апгрейду"

Повідомляється, що у Боярці Київської області внаслідок сильного урагану кілька років тому постраждав 260-річний дуб. Анатомічна вада розвилки вікового дерева дала активний старт заселенню патогенним грибом. Досягши критичної межі, частина дерева з легкістю відірвалася від основного ствола, залишивши на показ величезну "рану".

Віковий дуб

Такі дерева в нашій країні і не тільки списують як аварійні, проте активіст вирішили вдихнути друге життя в дуб і провів його апгрейд. Маючи відкриту порожнину величезного розміру, в дубі тепер облаштований комфортабельний будинок для кажанів та дрібних птахів.

Віковий дуб після "апгрейду"

"Поки дуб затягуватиме величезну рану, він буде прихистком для тих, кому часто не вистачає житла в нашому стерильному середовищі життя. А це на майбутні 50-60 років. А також наочним прикладом для молодого покоління", — зазначив Ветроградський.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві на очах у перехожих обвалився Солом’янський парк : там нещодавно розпочали будівництво ЖК. Повідомляється, що обвал стався через викопаний "під" парк будівельний котлован, який з’явився тут зовсім недавно.

З початку війни будівельні роботи були заморожені, проте вже у серпні поточного року на майданчику розпочалися активні роботи із залученням важкої техніки.

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#Київ #Природа #Дерева