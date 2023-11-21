Неудачные игры: в Киеве у малыша рука застряла в кухонной раковине (фото)

К счастью, рядом оказались взрослые, которые пришли на помощь мальчику

В Днепровском районе Киева произошел нестандартный инцидент — во время игры рука ребенка застряла в кухонной раковине. Мальчик не смог самостоятельно освободиться и ему понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве. Ребенок испытывал сильную боль и родитель вовремя доставил его в травмпункт.

Так, во время детских шалостей мальчик 2022 года рождения засунул пальцы руки в сетку кухонной раковины. Через небольшой промежуток времени пальцы ребенка начали отекать и он не смог самостоятельно достать руку.

К счастью, в этот момент дома находился отец мальчика — мужчина открутил сетку и вместе с ребенком пришел в травмпункт местной детской больницы. Все это время металлическая сетка сдавливала пальцы ребенка.

Ребенка в травмпункт привел отец

На место происшествия были вызваны спасатели, которые при помощи специнструмента распилили сетку и освободили руку мальчика. Отмечается, что ребенок отделался лишь испугом и физически не пострадал.

Ребенка в травмпункт привел отец

Спасатели обращаются к родителям с просьбой контролировать своих детей и следить за их времяпровождением, так как некоторые детские шалости могут быть травмооопасными и приводить к плачевным последствиям.

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