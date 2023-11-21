Невдалі ігри: у Києві у малюка рука застрягла в кухонній раковині (фото)

На щастя, поряд виявилися дорослі, які прийшли на допомогу хлопчику

У Дніпровському районі Києва стався нестандартний інцидент — під час гри рука дитини застрягла у кухонній раковині. Хлопчик не зміг самостійно звільнитися, і йому знадобилася допомога рятувальників.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Києві. Дитина відчувала сильний біль і батько вчасно доставив його до травмпункту.

Так, під час дитячих витівок хлопчик 2022 року народження засунув пальці руки в сітку кухонної раковини. Через невеликий проміжок часу пальці дитини почали набрякати і вона не змогла самостійно дістати руку.

На щастя, в цей момент вдома був батько хлопчика — чоловік відкрутив сітку і разом з дитиною прийшов до травмпункту місцевої дитячої лікарні. Весь цей час металева сітка стискала пальці дитини.

Дитину до травмпункту привів батько

На місце події було викликано рятувальників, які за допомогою спецінструменту розпилили сітку та звільнили руку хлопчика. Зазначається, що дитина обійшлася лише переляком і фізично не постраждала.

Дитину до травмпункту привів батько

Рятувальники звертаються до батьків з проханням контролювати своїх дітей і стежити за тим, як вони проводять свій вільний час, оскільки деякі дитячі витівки можуть бути травмонебезпечними і призводити до плачевних наслідків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у мережі гаряче обговорюють ціни на суміші для немовлят. Блогер під ніком Robert Zeltinsh опублікував фото стенду з дитячим харчуванням у супермаркеті "Сільпо", на якому видно банки дитячої суміші NAN вартістю 999-1499 гривень за одиницю, на які прикріпили антикрадіжні датчики.