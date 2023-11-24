В Киевской области сотни домов остались без света: когда устранят неполадку

Людям приходится длительное время сидеть без света

В пятницу, 24 ноября, стало известно о том, что часть жителей Бучи осталась без света. На месте происшествия работают специалисты, которым уже удалось установить причины произошедшего.

Местных жителей просят не паниковать и обещают вернуть электроэнергию в их дома в самое ближайшеее время. Об этом сообщается в Телеграм-канале КП "Бучасервис".

Так, на данный момент часть Бучи обесточена. Причиной этому послужила масштабная авария на кабельной линии, которая могла произойти в результате непогоды.

Специалисты уже работают на месте происшествия и устраняют последствия аварии.

Абонентам, которые остались без света, обещают вернуть электричество 24 ноября ориентировочно до 14.00.

Часть Бучи остается без света

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