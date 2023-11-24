На Київщині сотні будинків залишилися без світла: коли усунуть несправність

Людям доводиться сидіти без світла багато годин поспіль

У п’ятницю, 24 листопада, стало відомо про те, що частина мешканців Бучі залишилася без світла. На місці події працюють фахівці, яким уже вдалося встановити причини події.

Місцевих мешканців прохають не панікувати та обіцяють повернути електроенергію до їхніх будинків вже найближчим часом. Про це повідомляється в Телеграм-каналі КП "Бучасервіс".

Так, на даний момент частина Бучі знеструмлена. Причиною цього стала масштабна аварія на кабельній лінії, яка могла відбутися внаслідок негоди.

Фахівці вже працюють на місці події та усувають наслідки аварії.

Абонентам, які залишилися без світла, обіцяють відновити електропостачання вже сьогодні, 24 листопада, орієнтовно до 14:00.

Частина Бучі залишається без світла

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