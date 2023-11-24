В Киеве мужчина на велосипеде обливал прохожих краской: ему грозит реальный срок (фото)

Злоумышленника задержали и ему грозит тюремное заключение

В Подольском районе Киева мужчина на протяжении месяца обливал прохожих красной столярной краской. Он передвигался на велосипеде и расплескивал краску из пластиковой бутылки.

Объяснить цель своих "странных" поступков хулиган не смог. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, к полицейским за помощью в разное время начали обращаться жители Подольского района столицы с жалобами на то, что их обливает краской неизвестный.

Хулиган обливал краской прохожих

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятиф правоохранители установили личность хулигана. Как оказалось систематически обливал прохожих краской местный житель 1981 года рождения.

Хулиган передвигался на велосипеде

Во время обыска у мужчины при себе была обнаружена бутылка с краской красного цвета, которую вместе с велосипедом правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств.

Цель своих поступков задержанный никак не смог объяснить.

Следователи Подольского управления полиции сообщили нарушителю о подозрении в грубом нарушении общественного порядка.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Следствием установлено 11 преступных эпизодов, совершенных фигурантом. Сейчас правоохранители разыскивают других граждан, пострадавших от действий злоумышленника.

Правоохранители призывают гостей и жителей столицы: если вы также пострадали от действий злоумышленника, обращайтесь в Подольское управление полиции или по телефону 102.

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