У Києві чоловік на велосипеді обливав перехожих фарбою: йому загрожує реальне ув’язнення (фото)

Зловмисника затримали, але свої дії він не зміг пояснити

У Подільському районі Києва чоловік упродовж місяця обливав перехожих червоною столярною фарбою. Він пересувався велосипедом і розхлюпував фарбу із пластикової пляшки.

Пояснити мотиви своїх вчинків хуліган не зміг. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, до поліцейських по допомогу в різний час почали звертатися мешканці Подільського району столиці зі скаргами на те, що їх обливає фарбою невідомий.

Хуліган обливав фарбою перехожих

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу хулігана. Як виявилося, систематично обливав перехожих фарбою місцевий житель 1981 року народження.

Хуліган пересувався велосипедом

Під час обшуку у чоловіка при собі була виявлена пляшка з фарбою червоного кольору, яку разом із велосипедом правоохоронці вилучили як речові докази.

Ціль своїх вчинків затриманий ніяк не зміг пояснити.

Дізнавачі Подільського управління поліції оголосили порушнику про підозру у грубому порушенні громадського порядку.

Санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Слідством встановлено 11 злочинних епізодів, скоєних фігурантом. Наразі правоохоронці розшукують інших громадян, які постраждали від дій зловмисника.

Правоохоронці закликають гостей та мешканців столиці: якщо ви також постраждали від дій зловмисника, звертайтесь до Подільського управління поліції або за телефоном 102.

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