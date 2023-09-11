Вкрали фото і не лише: у Запоріжжі хулігани пошкодили пам’ятний знак загиблим героям

Поки що невідомо, хто й навіщо зруйнував пам’ятну конструкцію

У Запоріжжі пошкодили простір пам’яті за загиблими українськими воїнами. Частина прапорців із іменами загиблих героїв та їх портрети зникли.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на координатора проекту "Коханий, я живу!" Ярини Грищенко. На місце інциденту викликали поліцію.

Зникнення портретів та пошкодження помітила дружина одного із загиблих воїнів Ірина. Жінка проходила повз і помітила, що немає портрета її чоловіка, а частина прапорців з іменами героїв або поламана, або вирвана. До інциденту там було понад 16 портретів героїв та понад 200 прапорців з іменами.

"Я взагалі не можу зрозуміти, як таке можна вчинити? Це ж пам’ять про загиблих. Це пам’ять про людей, які захищають наш спокій, наше місто, наше Запоріжжя. Це просто неможливо зрозуміти. Як це можна?", — сказала Ярина Геращенко.

Засновниця проекту просить зловмисників лише про одне — повернути на місце фотографії. Жінка звернулася до поліції та на місце інциденту приїхала слідчо-оперативна група, щоб зафіксувати пошкодження.

Відомо, що простір пам’яті було створено у травні 2023 року з ініціативи учасниць благодійного проекту "Коханий, я живу!". Проект надає психологічну допомогу та підтримку дружинам загиблих військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що підлітки на Черкащині зруйнували могилу українського воїна. Свої дії хулігани знімали на відео та виклали у соцмережі.