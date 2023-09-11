Украли фото и не только: в Запорожье хулиганы повредили памятный знак погибшим героям

Пока неизвестно, кто и зачем разрушил памятную конструкцию

В Запорожье повредили пространство памяти по погибшим украинским воинам. Часть флажков с именами погибших героев и их портреты исчезли.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на координатора проекта "Любимый, я живу!" Ярины Грищенко. На место инцидента вызвали полицию.

Пропажу портретов и повреждения заметила жена одного из погибших воинов Ирина. Женщина проходила мимо и заметила, что нет портрета ее мужа, а часть флажков с именами героев либо поломаны, либо вырваны. До инцидента там было больше 16 портретов героев и свыше 200 флажков с именами.

"Я вообще не могу понять, как такое можно поступить? Это же память о погибших. Это память о людях, которые защищают наше спокойствие, наш город, наш Запорожье. Это просто невозможно понять. Как это можно?", – сказала Ярина Геращенко.

Основательница проекта просит злоумышленников лишь ободном — вернуть на место фотографии. Женщина обратилась в полицию и на место инцидента приехала следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать повреждения.

Известно, что пространство памяти было создано в мае 2023 года по инициативе участниц благотворительного проекта "Любимый, я живу!". Проект оказывает психологическую помощь и поддержку женам погибших военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что подростки в Черкасской области разрушили могилу украинского воина. Свои действия хулиганы снимали на видео и выложили в соцсети.