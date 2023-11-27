В Киеве растет число больных гриппом и COVID-19: далеко ли до эпидпорога

Коронавирус уже не так опасен, как три года назад, но

По данным специалистов, жители Киева стали намного чаще болеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Данная ситуация связана с наступлением похолодания, однако это, на данный момент, не вызывает опасения у медиков.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ". Уровень заболеваемости на данный момент ниже эпидемического порога на 34,4%.

Известно, что на 47 неделе текущего года в Киеве зарегистрировано 15455 больных гриппом и ОРВИ. Из них больны COVID-19 — 11620 человек. Отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 33,0%. Заболеваемость среди детей выросла на 41,6%.

Динамика заболеваемости

Также стало известно, что COVID-19 заболело 1093 человека, в том числе 109 детей до 17 лет. Госпитализация среди больных гриппом и ОРВИ осталась на уровне прошлой недели, однако выросла среди детского населения.

В том числе среди больных COVID-19 госпитализированы 150 человек, детей — 41. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 14 взрослых человек.

В течение отчетной недели зарегистрировано 10 летальных случаев среди взрослого населения от осложнений COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире снова распространяется вирус, который всем надоел. Хорошая новость в том, что вирус не так опасен, как три года назад, и проходит в более легкой форме.

Однако, коронавирус Covid-19, несколько лет назад заставивший закрыться людей в своих домах по всему миру, снова напомнил о себе. В последние недели в США и Великобритании возросло количество госпитализаций, поскольку погода стала холоднее, что обычно способствует распространению сезонных инфекций.