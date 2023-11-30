В Киеве появился новый мурал, посвященный силам ПВО и энергетикам (эксклюзивные фото "Телеграфа")

Над созданием рисунка работали с марта месяца

В четверг, 30 ноября, в Печерском районе Киева состоялось открытие нового яркого мурала, который получил символическое название "Защитники света". На рисунке изображен энергетик и украинский воин, который защищает небо от вражеских атак.

На мероприятии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который поделился с нашими читателями яркими фотографиями с места событий.

Сообщается, что новый мурал появился на стене многоэтажного дома, расположенного на бульваре Николая Михновского 3-а. На рисунке изображен воин, который выслеживает в небе вражеские объекты и энергетик, который немедленно готов приступить к ремонту электросетей в случае их повреждений.

Воин и энергетик стоят на фоне вечернего Киева и домов, в которых есть свет благодаря их совместным усилиям.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно, что работы над созданием мурала велись с марта месяца. Автором иллюстрации выступила Дарця Зиронька, а художниками — Андрей Ковтун и Антон Кудряшов.

Ян Доброносов, "Телеграф"

На открытии мурала присутствовали энергетики компании ДТЭК и военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые защищают небо на столицей от шахедов.

"Наши воины каждый день следят за безопасностью украинского неба, чтобы враг не смог претворить свои планы в жизнь и разрушить важные военные и гражданские энергетические объекты. Эффективная работа ПВО — это основа безопасности Украины. Мы благодарны авторам мурала за эту работу", — отметил командир 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ — полковник Владислав Косенко.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Дом на котором появился мурал

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одном из районов Киева появился яркий патриотичный мурал. Дарницком районе столицы на стене многоэтажного дома появился новый патриотичный мурал. На рисунке изображен украинский защитник в камуфляже, который держит на руках двухцветного кота и уверенно смотрит вперед.

Интересно, что на рисунке есть не только надпись "Слава Героям Украины", но и менее заметное слово "Тень". Скорее всего, это позывной бойца, который изображен на мурале.