У Києві з’явився новий мурал, присвячений силам ППО та енергетикам (ексклюзивні фото "Телеграфа")

Над створенням стінопису працювали з березня місяця

У четвер, 30 листопада, у Печерському районі Києва відбулося відкриття нового яскравого муралу, який отримав символічну назву "Захисники світла". На малюнку зображено енергетика та українського воїна, який захищає небо від ворожих атак.

На заході побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який поділився з нашими читачами яскравими фотографіями з місця подій.

Повідомляється, що новий мурал з’явився на стіні багатоповерхового будинку, розташованого на бульварі Миколи Міхновського 3-а. На малюнку зображено воїна, який вистежує в небі ворожі об’єкти та енергетика, який негайно готовий розпочати ремонт електромережі у разі її пошкодження.

Воїн та енергетик стоять на тлі вечірнього Києва та будинків, у яких є світло завдяки їхнім спільним зусиллям.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що роботи над створенням муралу велися з березня місяця. Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а художниками – Андрій Ковтун та Антон Кудряшов.

Ян Доброносов, "Телеграф"

На відкритті муралу були присутні енергетики компанії ДТЕК та військові 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають небо над столицею від шахедів.

"Наші воїни щодня пильнують за безпекою українського неба, щоб ворог не зміг втілити свої плани в життя та зруйнувати важливі військові та цивільні енергетичні об’єкти. Ефективна робота ППО — це основа безпеки України. Ми вдячні авторам мурала за цю роботу", — зазначив командир 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ – полковник Владислав Косенко.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Будинок, на якому з’явився мурал

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з районів Києва з’явився яскравий патріотичний мурал. Дарницькому районі столиці на стіні багатоповерхового будинку з’явився новий патріотичний мурал. На малюнку зображено українського захисника у камуфляжі, який тримає на руках двоколірного кота і впевнено дивиться вперед.

Цікаво, що на малюнку є не лише напис "Слава Героям України", а й менш помітне слово "Тінь". Швидше за все, це позивний бійець, який зображений на муралі.