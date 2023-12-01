В Киеве рухнул строительный кран и повредил трубу: начался мощный потоп (видео)

Улицу буквально заливает водой

В пятницу, 1 декабря, в Дарницком районе Киева произошло ЧП — на улице Ревуцкого рухнул строительный кран. Сообщается, что кран повредил трубу водопровода и из-за этого начался мощный потоп.

Всю улицу Ревуцкого залило водой — люди ходят по щиколотки в воде. Об этом сообщил ряд киевских Телеграм-каналов.

На данный момент известно, что прямо на проезжую часть на улице Ревуцкого упал строительный кран и повредил трубу водопровода. После этого улицу начало стремительно заливать водой. Движение перекрыто.

Улица Ревуцкого

О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего устанвливаются. На место уже прибывают экстренные службы города, которым предстоит заняться ликвидацией ЧП.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в начале ноября в самом центре Киева улицу залило кипятком: видео и подробности. В результате произошедшего по улицам столицы полились стремительные потоки горячей воды.