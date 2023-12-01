У Києві впав будівельний кран і пошкодив трубу: розпочався потужний потоп (відео)

Вулицю буквально заливає водою

У п’ятницю, 1 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася НП — на вулиці Ревуцького впав будівельний кран. Повідомляється, що кран пошкодив трубу водопроводу та через це почався потужний потоп.

Всю вулицю Ревуцького залило водою — люди ходять по щиколотки у воді. Про це повідомила низка київських Телеграм-каналів.

Наразі відомо, що просто на проїжджу частину на вулиці Ревуцького впав будівельний кран і пошкодив трубу водопроводу. Після цього вулицю почало стрімко заливати водою. Рух перекрито.

Вулиця Ревуцького

Про постраждалих не повідомляють. Причини та обставини події встановлюються. На місце вже прибувають екстрені служби міста, яким належить зайнятися ліквідацією НП.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на початку листопада у самому центрі Києва вулицю залило кип'ятком: відео та подробиці. Масштабний порив теплотраси стався біля станції метро "Олімпійська". Внаслідок цього вулицями столиці полилися стрімкі потоки гарячої води.