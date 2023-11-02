У самому центрі Києва вулицю залило кип'ятком: відео та подробиці

Люди з подивом спостерігають за тим, що відбувається

У четвер, 2 листопада, у столиці одразу в кількох місцях стався порив теплотраси. В результаті події кілька вулиць затопило гарячою водою.

Про це повідомляє низка київських Телеграм-каналів. Так, перший порив стався на вулиці Діловій — тут утворився великий провал із окропом, яке користувачі соцмерез назвали "термальним джакузі".

Метро "Олімпійська" та вулиця Ділова

Потім виявилося, що ще один масштабний порив теплотраси стався біля станції метро "Олімпійська". Внаслідок цього вулицями столиці полилися стрімкі потоки гарячої води.

Причини та обставини події належить встановити компетентним органам. Ліквідацією ж наслідків комунальної НП повинні зайнятися відповідні служби міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що київська багатоповерхівка перетворилася на водоспад із гарячою водою. Очевидці події вважають, що порив безпосередньо пов'язаний зі стартом опалювального сезону в Києві. На їхню думку, під час подачі тепла стався порив труби і почався справжній потоп. Утім, причини та обставини події належить встановити компетентним органам.