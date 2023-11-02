В самом центре Киева улицу залило кипятком: видео и подробности

Люди с недоумением наблюдают за происходящим

В четверг, 2 ноября, в столице сразу в нескольких местах произошел порыв теплотрассы. В результате произошедшего несколько улиц затопило горячей водой.

Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Так, первый порыв произошел на улице Деловой — здесь образовалось настоящее "термальное джакузи" с кипятком.

Метро "Олимпийская" и улица Деловая

Затем оказалось, что еще один масштабный порыв теплотрассы произошел возле станции метро "Олимпийская". В результате произошедшего по улицам столицы полились стремительные потоки горячей воды.

Причины коммунального ЧП предстоит установить и ликвидировать соответствующим службам Киева.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевская многоэтажка превратилась в водопад с горячей водой. Очевидцы произошедшего посчитали, что данное происшествие непосредственно связано со стартом отопительного сезона в Киеве. По их мнению, во время подачи тепла произошел порыв трубы и начался настоящий потоп. Впрочем, причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.