В самом центре Киева улицу залило кипятком: видео и подробности
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Люди с недоумением наблюдают за происходящим
В четверг, 2 ноября, в столице сразу в нескольких местах произошел порыв теплотрассы. В результате произошедшего несколько улиц затопило горячей водой.
Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Так, первый порыв произошел на улице Деловой — здесь образовалось настоящее "термальное джакузи" с кипятком.
Затем оказалось, что еще один масштабный порыв теплотрассы произошел возле станции метро "Олимпийская". В результате произошедшего по улицам столицы полились стремительные потоки горячей воды.
Причины коммунального ЧП предстоит установить и ликвидировать соответствующим службам Киева.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевская многоэтажка превратилась в водопад с горячей водой. Очевидцы произошедшего посчитали, что данное происшествие непосредственно связано со стартом отопительного сезона в Киеве. По их мнению, во время подачи тепла произошел порыв трубы и начался настоящий потоп. Впрочем, причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.