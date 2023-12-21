Киевлянам рассказали о том, как можно избавиться от долгов за воду: подробная инструкция

Входим в новый 2024 год без задолженностей

В компании "Киевводоканал" сделали важное заявление для всех потребителей, а именно: рассказали о том, как можно реструктуризировать долг за воду. Киевляне могут разбить сумму задолженности на посильные ежемесячные платежи на удобный для них срок.

Жителей столицы просят избавляться от долгов в текущем году, чтобы быть с водой в следующем. Об этом сообщается на официальной странице КП "Водоканал" в Фейсбук.

Так, все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма хадолженности окажется достаточно существенной.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству, даже с теми потребителями, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг, разбив его на посильные ежемесячные платежи на удобный для вас срок", — подчеркнули в компании.

Куда можно обратиться в том случае, если вы хотите заключить договор о рассрочке долга:

прийти по адресу: ул. Электротехническая, 16

оставить обращение в Viber по следующим номерам телефонов: 067-443-70-71 или 067-443-70-89.

написать письмо с просьбой о реструктуризации долга на электронную почту: [email protected].

Какие документы вам понадобятся:

паспорт владельца/всех совладельцев жилья

карточка налогоплательщика владельца/всех совладельцев жилья

документ, подтверждающий право собственности на жилье

выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество

для неприватизированных квартир — заверенную копию ордера на жилое помещение.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что делать в том случае если время поверки счетчика пришло, но хозяева уехали. В Украине вновь проводят плановую поверку счетчиков, однако с этим могут возникать проблемы, поскольку многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома и стать вынужденными переселенцами, либо военнослужащими ВСУ.

Чтобы избежать неприятных ситуаций возвращаться домой необязательно — в большинстве случаев достаточно уведомить правильное ведомство о том, что сейчас у вас нет возможности пройти поверку.