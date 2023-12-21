Киевлянам рассказали о том, как можно избавиться от долгов за воду: подробная инструкция
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Входим в новый 2024 год без задолженностей
В компании "Киевводоканал" сделали важное заявление для всех потребителей, а именно: рассказали о том, как можно реструктуризировать долг за воду. Киевляне могут разбить сумму задолженности на посильные ежемесячные платежи на удобный для них срок.
Жителей столицы просят избавляться от долгов в текущем году, чтобы быть с водой в следующем. Об этом сообщается на официальной странице КП "Водоканал" в Фейсбук.
Так, все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма хадолженности окажется достаточно существенной.
"Мы всегда открыты к сотрудничеству, даже с теми потребителями, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг, разбив его на посильные ежемесячные платежи на удобный для вас срок", — подчеркнули в компании.
Куда можно обратиться в том случае, если вы хотите заключить договор о рассрочке долга:
- прийти по адресу: ул. Электротехническая, 16
- оставить обращение в Viber по следующим номерам телефонов: 067-443-70-71 или 067-443-70-89.
- написать письмо с просьбой о реструктуризации долга на электронную почту: [email protected].
Какие документы вам понадобятся:
- паспорт владельца/всех совладельцев жилья
- карточка налогоплательщика владельца/всех совладельцев жилья
- документ, подтверждающий право собственности на жилье
- выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество
- для неприватизированных квартир — заверенную копию ордера на жилое помещение.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что делать в том случае если время поверки счетчика пришло, но хозяева уехали. В Украине вновь проводят плановую поверку счетчиков, однако с этим могут возникать проблемы, поскольку многие жители нашей страны были вынуждены покинуть свои дома и стать вынужденными переселенцами, либо военнослужащими ВСУ.
Чтобы избежать неприятных ситуаций возвращаться домой необязательно — в большинстве случаев достаточно уведомить правильное ведомство о том, что сейчас у вас нет возможности пройти поверку.