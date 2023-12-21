Киянам розповіли про те, як можна позбутися боргів за воду: докладна інструкція

Входимо в новий 2024 без заборгованостей

У компанії "Київводоканал" зробили важливу заяву для всіх споживачів, а саме: розповіли про те, як можна реструктуризувати борг за воду. Кияни можуть розбити суму заборгованості на посильні щомісячні платежі на зручний для них термін.

Мешканців столиці просять позбавлятися від боргів вже в цьому році, щоб бути з водою у наступному. Про це повідомляється на офіційній сторінці КП "Київводоканал" у Фейсбук.

Так, усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за воду, навіть у тому випадку, якщо сума боргу виявиться досить суттєвою.

"Ми завжди відкриті до співпраці, навіть з тими споживачами, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг, розбивши його на посильні щомісячні платежі на зручний для вас термін", — наголосили в компанії.

Куди можна звернутись у тому випадку, якщо ви хочете укласти договір про розстрочення боргу:

прийти за адресою: вул. Електротехнічна, 16

залишити повідомлення у Viber за наступними номерами телефонів: 067-443-70-71 або 067-443-70-89.

написати листа з проханням про реструктуризацію боргу на електронну пошту: [email protected]

Які документи вам знадобляться:

паспорт власника/всіх співвласників житла

картка платника податків власника/всіх співвласників житла

документ, що підтверджує право власності на житло

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

для неприватизованих квартир – завірену копію ордеру на житлове приміщення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що робити в тому випадку, якщо час повірки лічильника настав, але господарі поїхали. В Україні знову проводять планову перевірку лічильників, проте з цим можуть виникати проблеми, оскільки багато жителів нашої країни були змушені залишити свої будинки та стати вимушеними переселенцями або військовослужбовцями ЗСУ.

Щоб уникнути неприємних ситуацій, повертатися додому необов’язково — у більшості випадків достатньо повідомити правильне відомство про те, що зараз у вас немає можливості пройти перевірку.