В киевском укрытии на головы детей рухнул потолок (видео)

К счастью, никто не пострадал

В пятницу, 22 декабря, в одном из столичных укрытий, где находились дети во время воздушной тревоги, обвалился потолок. По предварительным данным, причиной произошедшего стал порыв трубы, так как изначально с потолка начала течь вода.

Потолок упал прямо на головы детей, которые сильно испугались и начали кричать. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На данный момент известно, что обвал потолка произошел в укрытии школы №129, расположенной в Днепровском районе Киева на проспекте имени Леонида Каденюка.

На данный момент устанавливаются детали и возможные причины происшествия. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время.

Отмечается, что школа была построена в 1981 году, а укрытие здесь отремонтировали совсем недавно за небюджетные средства благотворительного фонда.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны выглядит как локация для съемок фильма ужасов (фото). Так, одно из укрытий, расположенных в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и не пригодно для использования. Балансодержателя через суд хотят обязать привести защитное сооружение в надлежащий вид.