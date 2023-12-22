У київському укритті на голови дітей впала стеля (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У п’ятницю, 22 грудня, в одному зі столичних укриттів, де знаходилися діти, обвалилася стеля. За попередніми даними, причиною події став порив труби, оскільки спочатку зі стелі почала текти вода.

Стеля впала просто на голови дітей, які сильно злякалися і почали кричати. Про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

Наразі відомо, що обвал стелі стався в укритті школи №129, розташованої в Дніпровському районі Києва на проспекті імені Леоніда Каденюка.

Вже встановлюються деталі та точні причини події. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом.

Зазначається, що школа була побудована 1981 року, а укриття тут відремонтували зовсім нещодавно за небюджетні кошти благодійного фонду.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що укриття в центрі Києва на другий рік повномасштабної війни виглядає як локація для зйомок фільму жахів (фото).

Так, одне з укриттів, що розташовані у Шевченківському районі Києва, знаходиться в аварійному стані та не придатне для використання. Балансоутримувача через суд хочуть зобов’язати привести захисну споруду до належного вигляду.