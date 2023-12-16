У Києві покарали охоронця, який не впустив дітей в укриття через собаку: подробиці

Розслідування по цій справі триває

У Києві звільнили охоронця школи, який не впустив дітей в укриття через те, що у них із собою був домашній собака породи мальтіпу. Дітям, під час повітряної тривоги, довелося бігти в інше укриття і вони мало не загинули під уламками російського "Кинджала", який був збитий буквально над їхніми головами.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Київради Леонід Ємець. За його словами, охоронця звільнили саме через скандальну ситуацію з дітьми загиблого українського героя, яким він не дозволив зайти в укриття під час тривоги.

Відомо, що у четвер, 14 грудня, під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити в укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі міста Києва. Їх не пустив охоронець школи, який помітив у дітей собаку. У прокуратурі зазначили, що охоронець не допустив дітей до укриття, незважаючи на очевидну загрозу їхньому життю через ракетну атаку. Досудове розслідування по цій справі здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП у Києві.

Як повідомляє журналістка Тетяна Даниленко, інцидент стався в укритті школи №40, яка розташована у Святошинському районі Києва на вулиці Львівській, 6/3. Постраждалі – 11-річна Олександра та 12-річний Богдан — діти загиблого на Запоріжжі воїна ССО "Азов" Юрія Овчиннікова.

"Їх просто не пустили до укриття школи №40 (Святошинський район). Причина – діти були зі своїм другом, собачкою Айкою породи мальтіпу. Охоронець прогнав школярів, коли ті відмовилися залишати собачку на вулиці. Поки Саша та Богдан бігли шукати інше укриття, у них над головами збили ракету", – зазначила Даниленко.

За її словами, мати дітей була впевнена, що вони у безпеці, оскільки діти дзвонили їй по телефону, стоячи біля укриття. Ніхто навіть уявити не міг, що двох дітей залишать на вулиці через собаку.

"Коли дівчинка зателефонувала вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше піти з роботи, щоб заспокоїти Сашка та Богдана та розібратися в ситуації. Директор школи запевнила, що інакше діяти школа не могла – а раптом у інших школярів алергія на собак”, – йдеться у повідомленні Даниленка.

Завдяки широкому суспільному резонансу охоронця звільнили, а слідчі прокуратури зайнялися розслідуванням обставин даної справи.

Інцидент стався у школі №40

Слід зазначити, що росіяни розпочали чергову хвилю ракетного терору Києва. Так, у ніч проти 11 грудня вони атакували столицю балістичними ракетами з північного напрямку. Тривогу було оголошено вже після того, як пролунали вибухи. Коли ворог запускає балістичні ракети, сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати і знищити ціль.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у столиці відбувається ліквідація наслідків ракетного удару по столиці. Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Дніпровському районі Києва було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також лікарню, дитячий садок та школу.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивні фото з місця ліквідації наслідків атаки на столицю.