В Киеве наказали охранника, не впустившего детей в укрытие из-за собаки: подробности

Расследование по данному делу продолжается

В Киеве уволили охранника школы, который не впустил детей в укрытие из-за того, что у них с собой была домашняя собака породы мальтипу. Детям, во время воздушной тревоги, пришлось бежать в другое укрытие и они чуть не погибли под обломками российского "Кинжала", который был сбит буквально над их головами.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук депутат Киевсовета Леонид Емец. По его словам, охранника уволили именно из-за скандальной ситуации с детьми погибшего украинского героя, которым он не позволил зайти в укрытие во время тревоги.

Известно, что в четверг, 14 декабря, во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева. Их не пустил охранник школы, который заметил у детей собаку. В прокуратуре отметили, что охранник не допустил детей к укрытию, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки. Досудебное расследование по данному делу осуществляется Святошинским управлением полиции ГУНП в Киеве.

Как сообщает журналистка Татьяна Даниленко, инцидент произошел в укрытии школы №40, которая располагается в Святошинском районе Киева по улице Львовской, 6/3. Пострадавшие – 11-летняя Александра и 12-летний Богдан, дети погибшего на Запорожье воина ССО "Азов" Юрия Овчинникова.

"Их просто не пустили в укрытие школы №40 (Святошинский район). Причина – дети были со своим другом, собачкой Айкой породы мальтипу. Охранник прогнал школьников, когда те отказались оставлять собачку на улице. Пока Саша и Богдан бежали искать другое укрытие, у них над головами сбили ракету", – отметила Даниленко.

По ее словам, мать детей была уверена, что они в безопасности, поскольку они звонили по телефону, стоя около укрытия. Никто даже представить себе не мог, что двоих детей оставят на улице из-за собаки.

"Когда девочка позвонила уже в истерике, потому что страшно испугалась, мама Любовь вынуждена была раньше уйти с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана и разобраться в ситуации. Директор школы заверила, что иначе действовать школа не могла – а вдруг у других школьников аллергия на собак ", – говорится в сообщении Даниленко.

Благодаря широкому общественному резонансу охранник был уволен, а следователи прокуратуры занялись расследованием обстоятельств данного дела.

Инцидент произошел в школе №40

Следует отметить, что россияне начали очередную волну ракетного террора Киева. Так, в ночь на 11 декабря они атаковали столицу баллистическими ракетами с северного направления. Тревога была объявлена уже после того, как раздались взрывы. Когда враг запускает баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в столице проходит ликвидация последствий ракетного удара по столице. В результате падения обломков сбитой ракеты в Днепровском районе Киева был поврежден многоэтажный жилой дом, а также больница, детский сад и школа.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото с места ликвидации последствий атаки на столицу.