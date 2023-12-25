В Киеве люди заметили загадочное нечто на поверхности Русановского канала: уже есть разгадка

Необычное природноя явление могли наблюдать жители Днепровского района столицы

В понедельник, 25 декабря, в Киеве на поверхности Русановского канала были замечены замысловатые узоры из непонятной субстанции, которая отдаленно напоминала шелковую ткань. Данное природное явление выглядело достаточно странно и необычно.

Как оказалось, этому есть научное обьяснение. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Левый берег Киев".

На самом деле, на фотографих запечатлена снежура — скопление снега, образующееся при обильном выпадении на поверхность воды, близкой к точке замерзания. Так снег быстро пропитывается водой и формирует кашеобразную вязкую массу, а затем, смерзаясь, образует шугу.

Снежура в Киеве

Снежура в Киеве

С появлением снежуры часто начинается процесс ледообразования, а на небольших непроточных водоёмах и малых реках со слабым течением снежура часто служит главной составляющей ледяного покрова.

Снежура в Киеве

Основные условия появления снежуры — это обильный снегопад и охлаждённая водная поверхность. Снежура часто служит основой для ледообразования и считается одним из опасных ледовых явлений.

Снежура в Киеве

Необычное природное явление было замечено на территории Русановского канала

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что морозы держались недолго: когда в Киеве прогнозируется +9°C. Хотя в конце прошлой недели в столице прогнозировались "минусы", но они оказались кратковременными. По словам синоптиков, в ближайшие три дня город готовится к осадкам в виде дождя, потеплению и местами очень крепкому ветру.