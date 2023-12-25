У Києві люди помітили загадкове явище на поверхні Русанівського каналу: вже є розгадка

Незвичайне природне явище могли спостерігати мешканці Дніпровського району столиці

У понеділок, 25 грудня, у Києві на поверхні Русанівського каналу були помічені хитромудрі візерунки з незрозумілої субстанції, яка віддалено нагадувала шовкову тканину. Дане природне явище виглядало досить дивно та незвично.

Як виявилось, цьому є наукове пояснення. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Лівий берег Київ".

Насправді, на фотографіях зображена сніжура — скупчення снігу, що утворюється при рясному його випаданні на поверхню води, близької до точки замерзання. Так сніг швидко просочується водою і формує в’язку кашеподібну масу, а потім, змерзаючи, утворює шугу.

Сніжура у Києві

Сніжура у Києві

З появою сніжури часто починається процес льодоутворення, а на невеликих непроточних водоймах і малих річках сніжура часто є головною складовою крижаного покриву.

Сніжура у Києві

Основні умови появи сніжури — це рясний снігопад та охолоджена водна поверхня. Сніжура часто служить основою для льодоутворення і вважається одним з небезпечних льодових явищ.

Сніжура у Києві

Незвичайне природне явище було відмічено на території Русанівського каналу

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що морози трималися недовго: коли у Києві прогнозується +9°C. Хоча наприкінці минулого тижня у столиці прогнозувалися "мінуси", але вони виявились короткочасними.

За словами синоптиків, у найближчі три дні місто готується до опадів у вигляді дощу, потепління та місцями дуже міцного вітру.