Киевлян порадовал настоящий паровоз: в столице снова запустили ретро-поезд (видео)

Сказочный ретро-поезд выглядит весьма эффектно

В Киеве "Укрзализныця" вновь на пару дней запустила "Рождественский экспресс", в вагонах которого для детей доступны различные развлечения и сладкие угощения. Ретро-поезд выглядит весьма эффектно и удивляет каждого, кто его увидел.

Для многих данная "архаичная машина" кажется сказочным поездом из какого-то фильма и люди начинают делиться кадрами того, как по столице курсирует "Рождественский эксперсс".

Так, "Рождественский экспресс" в Киеве будет отправляться 30 и 31 декабря дважды в день: в 10:27 и в 12:40. Для детей железнодорожниками специально была подготовлена праздничная программа и сладкие подарки.

Экскурсионный маршрут пролегает по кольцу городской электрички и является доступным ежегодно в декабре на протяжении нескольких дней.

Стоит отметить, что в случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся с перронов в вагоны и укрытия.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что "Укрзализныця" на праздники назначила дополнительные поезда во Львов и Трускавец: даты и время. На зимние праздники Укрзализныця назначила дополнительный рейс Интерсити+ из Киева во Львов. Всех желающих будет перевозить двухэтажный электропоезд Skoda.

Билеты на ближайшие даты уже можно заказать в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.