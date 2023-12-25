Киян порадував справжній паровоз: у столиці знову запустили ретро-поїзд (відео)

Чарівний ретро-поїзд виглядає дуже ефектно

У Києві "Укрзалізниця" знову на кілька днів запустила "Різдвяний експрес", у вагонах якого для дітей доступні різноманітні розваги та солодкі частування. Ретро-поїзд виглядає дуже ефектно та дивує кожного, хто його побачив.

Для багатьох ця "архаїчна машина" здається казковою картинкою, що ожила. Люди не перстають дивуватися цьому потягу та починають ділитися кадрами того, як по столиці курсує "Різдвяний експерс".

Так, "Різдвяний експрес" у Києві буде курсувати ще 30 та 31 грудня двічі на день: о 10:27 та о 12:40. Для дітей залізничниками спеціально було підготовлено святкову програму та солодкі подарунки.

Екскурсійний маршрут пролягає кільцем міської електрички і є доступним щорічно в грудні протягом декількох днів.

Варто зазначити, що у разі повітряної тривоги поїзда Укрзалізниці, як завжди, продовжать курсувати за розкладом, але дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що "Укрзалізниця" на свята призначила додаткові поїзди до Львова та Трускавця : дати та час. На зимові свята Укрзалізниця призначила додатковий рейс Інтерсіті+ із Києва до Львова. Усіх бажаючих перевозитиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Квитки на найближчі дати вже можна замовити у додатку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.