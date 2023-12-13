"Укрзалізниця" на свята призначила додаткові поїзди до Львова та Трускавця: дати та час

Українцям озвучили нові графіки поїздів із Києва

На зимові свята Укрзалізниця призначила додатковий рейс Інтерсіті+ із Києва до Львова. Усіх охочих перевозитиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Потяг №741/742 курсуватиме у пікові дати у грудні та січні.

Так, з Києва додатковий Інтерсіті+ виїде 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58. До Львова прибуде того ж дня о 20:56. Назад можна буде виїхати 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 із прибуттям до Києва о 14:10.

"У цьому напрямку також узгоджено зручну пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську", — зазначають в УЗ.

Через призначення електропоїзда Skoda на маршрут до Львова, до Черкас ходитиме інший поїзд за маршрутом №729/730: із сидячими вагонами та новим графіком.

Крім того, додатковий поїзд призначено і на маршрут Київ – Трускавець (через Львів). Потяг №159/160 виїде з Києва 23 та 29 грудня о 10:24, а до Трускавця прибуде о 19:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 23 та 29 грудня о 8:26 із прибуттям до Києва о 18:44.

Квитки на найближчі дати вже можна замовити у додатку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

"Нагадуємо, що за кожен кілометр залізничної подорожі на рахунок пасажирів, які купували квитки через додаток, нараховуються "обійми", які можна витратити на знижки та бонуси від партнерів програми лояльності "Залізні друзі", — додали в Укрзалізниці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Укрзалізниця зробила нововведення для військових. Захисники та захисниці можуть забронювати квитки, навіть коли вони вже розкуплені.