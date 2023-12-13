"Укрзализныця" на праздники назначила дополнительные поезда во Львов и Трускавец: даты и время

Украинцам озвучили новые графики поездов из Киева

На зимние праздники Укрзализныця назначила дополнительный рейс Интерсити+ из Киева во Львов. Всех желающих будет перевозить двухэтажный электропоезд Skoda.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Поезд №741/742 будет курсировать в пиковые даты в декабре и январе.

Так, из Киева дополнительный Интерсити+ выедет 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58. Во Львов прибудет в те же дни в 20:56. Обратно можно будет уехать 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 с прибытием в Киев в 14:10.

"В этом направлении также согласована пересадка по Львову с варшавского рейса через Рава-Русскую", — отмечают в УЗ.

Из-за назначения электропоезда Skoda на маршрут во Львов, в Черкассы будет ходить другой поезд по маршруту №729/730: с сидячими вагонами и новым графиком.

Кроме того, дополнительный поезд назначен и на маршрут Киев – Трускавец (через Львов). Поезд №159/160 выедет из Киева 23 и 29 декабря в 10:24, а в Трускавец прибудет в 19:35. В обратном направлении поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 с прибытием в Киев в 18:44.

Билеты на ближайшие даты уже можно заказать в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

"Напоминаем, что за каждый километр железнодорожного путешествия на счет пассажиров, покупавших билеты через приложение, начисляются "объятия", которые можно потратить на скидки и бонусы от партнеров программы лояльности "Железные друзья", — добавили в Укрзализныце.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Укрзализныця сделала нововведение для военных. Защитники и защитницы могут забронировать билеты, даже когда они уже раскуплены.