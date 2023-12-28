В Киеве неожиданно начало разрушаться здание детского сада: что известно о ЧП

Реальные масштабы ущерба и повреждения подсчитываются

В Киеве начало разрушаться здание учреждения дошкольного образования, которое находится в Шевченковском районе. Одна из стен детского сада значительно просела.

Предварительной причиной аварии называют нарушение норм при строительстве укрытия. Об этом сообщает Киевская МВА в Telegram.

"В одном из дошкольных учебных заведений Шевченковского района произошла авария. По предварительной информации, просела часть стены здания садика. Сейчас идет обследование заведения специалистами, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки восстановления", — говорится в сообщении.

Стена, которая просела в детском саду

Предварительно известно, что разрушение здания могло повлечь за собой несоблюдение строительных норм подрядной организацией, которая занималась возведением укрытия в заведении дошкольного образования. Однако окончательная причина, вызвавшая проседание стены, будет определена после проведения соответствующих следственных действий районного управления полиции. В столичной МВА отмечают, что по факту возникновения аварийной ситуации уже открыто соответствующее производство.

Ранее "Телеграф" писал, что на участке "синей" ветки столичного метрополитена, шесть станций на которой ранее были экстренно перекрыты из-за подтопления, наблюдается аварийная ситуация в прогонном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Здесь городские власти готовятся провести ремонтные работы.