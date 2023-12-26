На Киевщине горела церковь, которая является памятником архитектуры (фото)

К счастью, никто из людей не пострадал

Вечером в понедельник, 25 декабря, на территории села Храпачи, что в Белоцерковском районе Киевской области, вспыхнул пожар в Свято-Михайловский храме. Как оказалось, он был построен в далеком 1896 году и является архитектурным памятником УПЦ.

На месте происшествия работали спасатели и правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

Пожар в Белоцерковском районе Киевской области оказался настолько масштабным, что его неудавалось ликвидировать более полутора часов. Общая площадь возгорания составила более 300 метров квадратных.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, однако окончательные причины произошедшего предстоит установить следователям после проведения всех необходимых экспертиз.

Пожар на территории Свято-Михайловского храма

Пожар на территории Свято-Михайловского храма

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 270 УК Украины: "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности".

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. По данному факту проводится всестороннее расследование.

Пожар произошел на территории села Храпачи

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошел масштабный пожар: дым виден в разных районах города (видео). По предварительным данным, огонь охватил вагончик строителей, которые работали над возведением жилого комплекса на Днепровской набережной.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают все экстренные службы города.