На Київщині горіла церква, яка є пам’яткою архітектури (фото)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Увечері у понеділок, 25 грудня, на території села Храпачі, що у Білоцерківському районі Київської області, спалахнула пожежа у Свято-Михайлівському храмі. Як виявилося, він був збудований далекого 1896 року і є архітектурною пам’яткою УПЦ.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Київській області.

Так, пожежа в Білоцерківському районі Київської області виявилася настільки масштабною, що її невдавалося ліквідувати понад півтори години. Загальна площа загоряння склала понад 300 метрів квадратних.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання, проте остаточні причини того, що сталося, належить встановити слідчим після проведення всіх необхідних експертиз.

Пожежа на території Свято-Михайлівського храму

Пожежа на території Свято-Михайлівського храму

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 КК України: "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки".

Причини та обставини НП встановлюються. За цим фактом проводиться всебічне розслідування.

Пожежа сталася на території села Храпачі

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві сталася масштабна пожежа: дим видно у різних районах міста (відео). За попередніми даними, вогонь охопив вагончик будівельників, які працювали над будівництвом житлового комплексу на Дніпровській набережній.

Причини та обставини НП встановлюються. На місці працюють усі екстрені служби міста.