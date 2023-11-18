У Києві на Контрактовій площі почалася велика пожежа: на місці працюють рятувальники (відео)
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Причини займання встановлюються
У суботу, 18 листопада, у Подільському районі Києва спалахнула пожежа. Густий чорний дим швидко огорнув вулицю і налякав перехожих. На місце події одразу викликали правоохоронців та пожежників.
Про те, що сталося, повідомляє київський Телеграм-канал "Реальний Київ". Причини та обставини займання згодом встановлять компетентні органи.
На даний момент відомо, що на вулиці Хорива, що у Подільському районі столиці, почалася пожежа в одноповерховій будівлі. Судячи з кадрів, які очевидці публікують у соцмережах, густий дим валить з-під даху.
Повідомляється, що на місці події лунають вибухи. Відомо, що в охопленій вогнем будівлі розташовується заклад швидкого харчування "KARTOFAN".
Про постраждалих, наразі, нічого не відомо. На місці працюють рятувальники, які оперативно ліквідують загоряння.
Причини та обставини пожежі встановлюються.
Раніше "Телеграф " повідомляв, що у Києві серйозна пожежа сталася на Радіоринку — там горів автосервіс. Займання виникло в одному з авто на сервісі, а потім полум'я перекинулося на горючі матеріали, що знаходились у будівлі. До медиків по допомогу звернувся працівник СТО із незначними опіками особи, але від госпіталізації відмовився.