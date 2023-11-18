У Києві на Контрактовій площі почалася велика пожежа: на місці працюють рятувальники (відео)

Причини займання встановлюються

У суботу, 18 листопада, у Подільському районі Києва спалахнула пожежа. Густий чорний дим швидко огорнув вулицю і налякав перехожих. На місце події одразу викликали правоохоронців та пожежників.

Про те, що сталося, повідомляє київський Телеграм-канал "Реальний Київ". Причини та обставини займання згодом встановлять компетентні органи.

На даний момент відомо, що на вулиці Хорива, що у Подільському районі столиці, почалася пожежа в одноповерховій будівлі. Судячи з кадрів, які очевидці публікують у соцмережах, густий дим валить з-під даху.

Повідомляється, що на місці події лунають вибухи. Відомо, що в охопленій вогнем будівлі розташовується заклад швидкого харчування "KARTOFAN".

Про постраждалих, наразі, нічого не відомо. На місці працюють рятувальники, які оперативно ліквідують загоряння.

Причини та обставини пожежі встановлюються.

Місце події

Місце пожежі

Раніше "Телеграф " повідомляв, що у Києві серйозна пожежа сталася на Радіоринку — там горів автосервіс. Займання виникло в одному з авто на сервісі, а потім полум'я перекинулося на горючі матеріали, що знаходились у будівлі. До медиків по допомогу звернувся працівник СТО із незначними опіками особи, але від госпіталізації відмовився.