Компенсацій не буде? Що кажуть після пожежі у згорілому вщент таборі "Сяйво Карпат" та кого називають "винним"

Батьки дітей мають до адміністрації табору багато питань

Надалі обговорюється питання щодо того, хто ж є винуватцем пожежі у таборі Сяйво Карпат. Про події того жахливого дня, коли пожежа могла стати причиною загибелі дітлахів, на своїй сторінці діляться батьки. Відомо, що декілька годин ніхто не відповідав на дзвінки шокованих батьків, а більшість дітей лишилися без телефонів. Годинами діти стояли голі/босі й чекали що ж будуть робити їх доглядачі. Через декілька годин цього жаху дітей повезли в інший табір. Як розповідає один з батьків Олександр Бондаренко, його доньки вперше у житті поїхали в санаторій, але він згорів, а діти залишилися без речей та документів.

Сім'я Бондаренко

Телеграф звернувся до ДЗОВ "Сяйво Карпат", аби спитати чи підтримує табір якусь форму страхування, яка може відшкодувати збитки батькам в подібних ситуаціях.

— Ми зараз чекаємо список від батьків про втрачені речі. Відносно цього ми вже будемо думати, що робити. Але річ у тім, що страхування дітей ми робили від фізичних ушкоджень. У цьому випадку, ми дітей швиденько евакуювали, буквально за 10 хвилин. Тобто ніхто фізично не постраждав. Тому на мою особисту думку, страхова компанія не зможе відшкодувати батькам збитки. Однак я буду з ними говорити. Ми своєю чергою звісно хотіли б відшкодувати всім збитки, але я не знаю якими будуть об’єми цих збитків, — відповідають у таборі.

Персонал також підтверджує, що попередня перевірка щодо пожежної безпеки перед цим інцидентом проводилася.

— Дитячий табір не може працювати сам по собі. Кожного року ми стабільно проходили перевірку. Є такий документ як Акт приймання дитячого закладу. Для того, щоб ми могли почати працювати необхідний дозвіл ДСНС та інших служб. І, чесно кажучи, обставин пожежі зараз ніхто не знає. Проводиться експертиза, але поки нічого не з'ясували. Колектив табору також не впевнений, як воно сталося. Може бути багато варіантів — було 150 дітей, можливо хтось з них щось зробив. А може щось з електрикою. Думати про те, що комусь конкретно було вигідно підпалити, я навіть поки не хочу. Наступний тиждень буде дуже насиченим", — каже директор табору Святослав Мілевич.

Відомо, що комплекс належить родині колишнього голови Верховинської районної ради Івана Шкіндюка.

Телеграф також поговорив з однією з мам, чиї діти мали відпочивати у таборі. За її словами, вожаті спрацювали оперативно та врятували дітей, однак до адміністрації табору є великі питання. Зокрема, діти знайшли під подушкою пляшку горілки. Не відомо, як саме керівництво готувалося до зустрічі дітей.

— 25 вересня, о 18:29 мені зателефонував старший син (12 років) і сказав, що в таборі почалася пожежа, в той момент він гуляв на вулиці й розмовляв телефоном з другом. Також з ним були двоє менших братиків 7 та 9 років. Через декілька хвилин почалася евакуація дітей, їх відвели на безпечну відстань.

Діти були дуже налякані, плакали. Пізніше прибули автобуси, щоб перевезти дітей в інший табір — "Карпатські Зорі". Після того як їх перевезли, дітей розселили по кімнатах. Наскільки мені відомо, на той момент той табір був порожній, можливості приготувати дітям їсти не було, бо не було продуктів.

Зробили якісь бутерброди, погодували їх приблизно о 22:30. Вода була у кулерах на кожному поверсі. По приїзду до табору "Карпатські Зорі" дітей навіть не оглянули лікарі. Моїм дітям ніхто не надав психологічну допомогу. У дітей згоріли всі речі, документи, телефони…. Діти повернулися додому без нічого, — ділиться Ірина Волошин.

Ось як розивалася пожежа у таборі.

Як повідомила Телеграфу одна з дівчат старшої групи Богдана, сигналізація навіть не спрацювала, а дерев'яний санаторій спалахував як сірник.

— Пожежна допомога була викликана тільки тоді, коли вже майже по всьому табору поширився вогонь. Вони приїхали десь за 10 хвилин. Ніяких лікарів з пожежниками не було. Протягом години-півтори ми чекали автобуси, які мали відвезти нас у місто Косів (табір "Карпатські зорі"). Багато людей було в істериці. Я також. Вожаті сказали, що кожна доросла дитина має заспокоювати малу. І це звучало так, ніби ми зобов'язані це робити. Ми не могли заспокоїтися самі, але мали заспокоювати дітей, які просто не розуміли, що сталося. Коли ми вже приїхали в новий табір нас розмістили в дуже холодні кімнати. З часом в кімнату прийшли медики (одну дівчину трусило). У нас перевірили тиск та дали заспокійливих. І в першу годину ночі до нас прийшов психолог. Але особливої допомоги вона нам не надала, просто поговорила і надала відповіді на запитання.

Ми будемо добиватися компенсації тому, що винний табір у несправності сигналізації (вона навіть не спрацювала, ніхто не чув сирени від неї) і всієї системи пожежної безпеки. І до того там згоріли дуже цінні речі всіх. Від цілого гардеробу до техніки (у всіх навчання, тому більшість мали або планшети, або ноутбуки), — розповідає дівчина.

Нагадаємо, в понеділок, 25 вересня у комплексі "Сяйво Карпат" сталася велика пожежа — приблизно в 750 квадратних метрів були охоплені вогнем. На момент інциденту у будівлі перебували 148 дітей та 20 осіб обслуговуючого персоналу. Малеча прибула на відпочинок з Києва. На щастя, співробітники швидко зреагували та успішно евакуювали усіх дітей із будівлі.

До речі, схожа ситуація була ще у 2017 році, у одеському дитячому таборі "Вікторія". Інспектори фіксували у таборі порушення норм пожежної безпеки. У таборі навіть не змонтували систему оповіщення про пожежу. Через це інспектори виносили приписи про усунення виявлених недоліків та накладали штрафи на керівництво. Однак табір все одно працював. Велике щастя, що в недавній пригоді діти залишились живі, адже у вересні 2017 в таборі Вікторія пожежа забрала життя трьох дітей. Після тієї трагедії всі дитячі освітні заклади перевіряли на техніку пожежної безпеки.

У 2020 році батьки трьох загиблих дівчаток подали в суд на одеську обласну поліцію і прокуратуру через те, що майже за 3 роки розслідування так і не встановлено причину пожеж. Аж до сьогодні ніхто з адміністрації не поніс покарання. Єдиною, хто отримала вирок, стала старша вихователька табору Наталя Янчик. Вона відповідала за пожежну безпеку та підписувала разом із Саркісяном документи про те, що заклад був готовий до оздоровчого сезону у 2017 році.