Компенсаций не будет? Что говорят после пожара в сгоревшем лагере "Сияние Карпат" и кого называют "виноватым"

Родители детей имеют в администрации лагеря много вопросов

Все дальше обсуждается вопрос, кто же является виновником пожара в лагере Сяйво Карпат. О событиях в тот ужасный день, когда пожар мог стать причиной гибели детей, на своей странице делятся родители. Известно, что несколько часов никто не отвечал на звонки шокированных родителей, а большинство детей остались без телефонов. Часами дети стояли голые/босые и ждали что же будут делать их смотрители. Через несколько часов этого ужаса детей увезли в другой лагерь. Как рассказывает один из родителей Александр Бондаренко, его дочери впервые в жизни уехали в санаторий, но он сгорел, а дети остались без вещей и документов.

Семья Бондаренко

Телеграф обратился к ДЗОВ "Сияние Карпат", чтобы спросить поддерживает ли лагерь какую-либо форму страхования, которая может возместить ущерб родителям в подобных ситуациях.

— Мы сейчас ждем список от родителей о потерянных вещах. После этого мы уже будем думать, что делать. Но дело в том, что страхование детей мы производили от физических повреждений. В этом случае, мы детей быстро эвакуировали, буквально за 10 минут. То есть никто физически не пострадал. Поэтому, по моему личному мнению, страховая компания не сможет возместить родителям убытки. Однако я буду с ними разговаривать. Мы в свою очередь, конечно, хотели бы возместить всем убытки, но я не знаю, какими будут объемы этих убытков, — отвечают в лагере.

Персонал также подтверждает, что предварительная проверка пожарной безопасности перед этим инцидентом проводилась.

– Детский лагерь не может работать сам по себе. Каждый год мы стабильно проходили проверку. Есть такой документ, как Акт приема детского учреждения. Для того чтобы мы могли начать работать необходимое разрешение ДСНС и других служб. И, честно говоря, обстоятельств пожара сейчас никто не знает. Проводится экспертиза, но пока ничего не выяснили. Коллектив лагеря также не уверен, как это произошло. Может быть много вариантов — было 150 детей, возможно, кто-то из них что-то сделал. А может что-то с электричеством. Думать о том, что кому-то конкретно было выгодно поджечь, я пока не хочу. Следующая неделя будет очень насыщенной", — говорит директор лагеря Святослав Милевич.

Известно, что комплекс принадлежит семье бывшего председателя Верховинского районного совета Ивана Шкиндюка.

Телеграф также поговорил с одной из мам, чьи дети должны были отдыхать в лагере. По ее словам, вожатые сработали оперативно и спасли детей, однако в администрацию лагеря есть большие вопросы. В частности, дети обнаружили под подушкой бутылку водки. Не известно, как руководство готовилось к встрече детей.

— 25 сентября, в 18:29, мне позвонил старший сын (12 лет) и сказал, что в лагере начался пожар, в тот момент он гулял на улице и разговаривал по телефону с другом. Также с ним были двое младших братиков 7 и 9 лет. Через несколько минут началась эвакуация детей, их отвели на безопасное расстояние.

Дети были очень напуганы, плакали. Позже прибыли автобусы, чтобы перевезти детей в другой лагерь — "Карпатские звезды". После того как их перевезли, детей расселили по комнатам. Насколько мне известно, на тот момент лагерь был пуст, возможности приготовить детям есть не было, потому что не было продуктов.

Сделали какие-нибудь бутерброды, покормили их примерно в 22:30. Вода была в кулерах на каждом этаже. После приезда в лагерь "Карпатские Зари" детей даже не осмотрели врачи. Моим детям никто не оказал психологическую помощь. У детей сгорели все вещи, документы, телефоны. Дети вернулись домой налегке, — делится Ирина Волошин.

Вот как развивался пожар в лагере.

Как сообщила Телеграфу одна из девочек старшей группы Богдана, сигнализация даже не сработала, а деревянный санаторий загорелся как спичка.

— Пожарная помощь была вызвана только тогда, когда уже почти по всему лагерю распространился огонь. Они приехали где-то через 10 минут. Никаких врачей с пожарными не было. В течение часа-полтора мы ждали автобусы, которые должны были отвезти нас в город Косов (лагерь "Карпатские звезды"). Многие были в истерике. Я также. Вожатые сказали, что каждый взрослый ребенок должен успокаивать малышей. И это звучало так, словно мы обязаны это делать. Мы не могли успокоиться сами, но должны были успокаивать детей, которые просто не понимали, что произошло. Когда мы уже приехали в новый лагерь, нас разместили в очень холодные комнаты. Со временем в комнату пришли медики (одну девушку трясло). У нас проверили давление и дали успокоительные. И в час ночи к нам пришел психолог. Но особую помощь она нам не предоставила, просто поговорила и предоставила ответы на вопросы.

Мы будем добиваться компенсации потому, что виновный лагерь в неисправности сигнализации (она даже не сработала, никто не слышал сирены от нее ) и всей системы пожарной безопасности. И до этого там сгорели очень ценные вещи всех. От целого гардероба к технике (у всех обучение, поэтому у большинства были либо планшеты, либо ноутбуки), — рассказывает девушка.

Напомним, в понедельник, 25 сентября в комплексе "Сияние Карпат" произошел большой пожар — примерно в 750 квадратных метров были охвачены огнем. В момент инцидента в здании находились 148 детей и 20 человек обслуживающего персонала. Дети прибыли на отдых из Киева. К счастью сотрудники быстро среагировали и успешно эвакуировали всех детей из здания.

Кстати, схожая ситуация была еще в 2017 году, в одесском детском лагере "Виктория". Инспекторы фиксировали в лагере нарушение норм пожарной безопасности. В лагере даже не смонтировали систему оповещения о пожаре. Поэтому инспекторы выносили предписания об устранении выявленных недостатков и налагали штрафы на руководство. Однако лагерь все равно работал. Большое счастье, что в недавнем происшествии дети остались живы, ведь в сентябре 2017 года в лагере Виктория пожар унес жизни троих детей. После этой трагедии все детские образовательные учреждения проверяли на технику пожарной безопасности.

В 2020 году родители трех погибших девочек подали в суд на одесскую областную полицию и прокуратуру из-за того, что почти за 3 года расследования так и не установлена причина пожаров. До сих пор никто из администрации не понес наказание. Единственной, кто получил приговор, стала старшая воспитательница лагеря Наталья Янчик. Она отвечала за пожарную безопасность и подписывала вместе с Саркисяном документы о том, что заведение было готово к оздоровительному сезону в 2017 году.