В Киеве на Контрактовой площади начался крупный пожар: на месте работают спасатели (видео)

Причины возгорания устанавливаются

В субботу, 18 ноября, в Подольском районе Киева вспыхнул пожар. Густой черный дым быстро окутал улицу и привлек внимание прохожих. На место происшествия сразу же вызвали правоохранителей и пожарных.

О случившемся сообщает киевский Телеграм-канал "Реальный Киев". Причины возгорания предтоит установить компетентным органам.

На данный момент известно, что на улице Хорива, что в Подольском районе столицы, начался пожар в одноэтажном здании. Судя по кадрам, которые очевидцы публикуют в соцсетях, густой дым валит из-под крыши.

Сообщается, что на месте происшествия раздаются взрывы. Известно, что в охваченном огнем здании располагается заведение быстрого питания "KARTOFAN".

О пострадавших, на данный момент, ничего не известно.

На месте работают спасатели, которые оперативно ликвидируют возгорание. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Место происшествия

Место пожара

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве произошел серьезный пожар на Радиорынке — горел автосервис. Возгорание возникло в одном из авто на сервисе, а затем пламя перекинулось на горючие материалы, которые находились в здании. К медикам за помощью обратился работник СТО с незначительными ожогами лица, но от госпитализации отказался.