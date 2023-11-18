В Киеве на Контрактовой площади начался крупный пожар: на месте работают спасатели (видео)
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Причины возгорания устанавливаются
В субботу, 18 ноября, в Подольском районе Киева вспыхнул пожар. Густой черный дым быстро окутал улицу и привлек внимание прохожих. На место происшествия сразу же вызвали правоохранителей и пожарных.
О случившемся сообщает киевский Телеграм-канал "Реальный Киев". Причины возгорания предтоит установить компетентным органам.
На данный момент известно, что на улице Хорива, что в Подольском районе столицы, начался пожар в одноэтажном здании. Судя по кадрам, которые очевидцы публикуют в соцсетях, густой дым валит из-под крыши.
Сообщается, что на месте происшествия раздаются взрывы. Известно, что в охваченном огнем здании располагается заведение быстрого питания "KARTOFAN".
О пострадавших, на данный момент, ничего не известно.
На месте работают спасатели, которые оперативно ликвидируют возгорание. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве произошел серьезный пожар на Радиорынке — горел автосервис. Возгорание возникло в одном из авто на сервисе, а затем пламя перекинулось на горючие материалы, которые находились в здании. К медикам за помощью обратился работник СТО с незначительными ожогами лица, но от госпитализации отказался.