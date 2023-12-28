В Києві несподівано почала руйнуватись будівля дитячого садочку: що відомо про НП

Реальні масштаби збитків та пошкоджень підраховуються

У Києві почала руйнуватись будівля закладу дошкільної освіти, яка знаходиться у Шевченківському районі. Одна зі стін дитячого садочку значно просіла.

Попередньою причиною аварії називають порушення норм при будівництві укриття. Про це повідомляє Київська МВА у Telegram.

"В одному з дошкільних навчальних закладів Шевченківського району сталася аварія. За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочка. Зараз триває обстеження закладу фахівцями аби об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення", — йдеться у повідомленні.

Стіна, яка просіла у дитячому садочку

Попередньо відомо, що руйнування будівлі могло спричинити не дотримання будівельних норм підрядною організацією, яка займалась зведенням укриття у закладі дошкільної освіти. Проте остаточна причина, яка спричинила просідання стіни, буде визначена після проведення відповідних слідчих дій районного управління поліції. У столичній МВА зазначають, що за фактом виникнення аварійної ситуації вже відкрито відповідне провадження.

Раніше "Телеграф" писав, що на ділянці "синьої" гілки столичного метрополітену, шість станцій на якій раніше було екстрено перекрито через підтоплення, спостерігається аварійна ситуація в прогінному тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка". Тут міська влада готується провести ремонтні роботи.