С января на дорогах Киева и области появится больше камер автофиксации: где именно

Фотовидеофиксация повышает безопасность на дорогах

Начиная с 1 января 2024 года на дорогах Украины заработает еще больше приборов автоматической фиксации правонарушений правил дорожного движения. Так, данные комплексы призваны контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Нарушителям придется заплатить немаленький штраф. Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Белошицкий Алексей Георгиевич.

Так, в Киеве и Киевской области заработает шесть дополнительных комплексов. Из них — два, а еще 4 восстанавливают работу с начала войны. В Борисполе также появятся 2 новых комплекса.

Напомним, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф 340 гривен, а за более чем на 50 км/ч — 1700 гривен.

Расположение комплексов автофиксации правонарушений правил дорожного движения:

Киев:

📍просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление прибора ст. м. Левобережная

Киевская область:

📍на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Киев;

📍на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Чернигов;

📍на 35 км + 352 автодороги М-05, направление прибора с. Большая Солтановка;

📍на 28 км + 450 автодороги М-05, направление прибора с. Вита-Почтовая;

📍на 46 км+050 автодороги М-06, направление прибора с. Калиновка;

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