З січня на дорогах Києва та області з’явиться більше камер автофіксації: де саме

Фотовідеофіксація підвищує безпеку на дорогах

Починаючи з 1 січня 2024 року, на дорогах України запрацює ще більше приладів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Так, ці комплекси покликані контролювати дотримання вимог правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Порушникам доведеться заплатити немаленький штраф. Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Білошицький Олексій Георгійович.

Так, у Києві та Київській області запрацює шість додаткових комплексів. З них два, а ще 4 відновлюють роботу з початку війни. У Борисполі також з’являться 2 нових комплекси.

Нагадаємо, що за перевищення швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф 340 гривень, а за більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень.

Розташування комплексів автофіксації правопорушень правил дорожнього руху:

Київ:

📍просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок приладу ст. м. Лівобережна

Київська область:

📍на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Київ;

📍на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок приладу м. Чернігів;

📍на 35 км + 352 автодороги М-05, напрямок приладу с. Велика Солтанівка;

📍на 28 км + 450 автодороги М-05, напрямок приладу с. Віта-Поштова;

📍на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок приладу с. Калинівка;

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