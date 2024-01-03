В Киеве столкнулись сразу семь машин, на дороге большая пробка (фото и карта)
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Водителей просят внимательно отнестись к данной инормации и тщательно планировать маршрут своей поездки
В среду, 3 января, в Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП при участии сразу семи автомобилей. В результате произошедшего образовалась огромная пробка, а движение в сторону моста Патона оказалось сильно затруднено.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
Так, массовая авария произошла на бульваре Михаила Михновского, что в Печерском районе столицы. Здесь сразу семь легковых автомобилей не поделили дорогу и врезались друг в друга.
ДТП произошло в направлении моста Патона — неподалеку от автозаправочной станции ANP.
В результате массовой аварии движение транспорта значительно затруднено в направлении моста Патона, так как здесь образовалась тянучка.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрута своей поездки.
По предварительным данным, в аварии никто из людей не пострадал. Также сообщается, что все транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
На месте работали полицейские, которым предстоит установить виновников ДТП, а также причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится расследование.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошла серьезная авария: одно из авто влетело в остановку (фото). Удар был настолько сильным, что остановочный комплекс буквально рассыпался на части.
Известно, что на проспекте Ивасюка дорогу не поделили два авто. В результате аварии один из автомобилей слетел с дороги и врезался в остановку, расположенную напротив озера Вербное. К счастью, в это время остановочный комплекс был пуст.