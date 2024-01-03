У Києві зіткнулися одразу сім машин, на дорозі великий затор (фото і карта)
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Водіїв просять уважно поставитися до цієї інормації та ретельно планувати маршрут своєї поїздки
У середу, 3 січня, у Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю одразу семи автомобілів. В результаті події утворився величезний затор, а рух у бік мосту Патона виявився дуже ускладненим.
Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва. За попередніми даними, із людей ніхто не постраждав.
Так, масова аварія сталася на бульварі Михайла Міхновського, що у Печерському районі столиці. Тут одразу сім легкових автомобілів не поділили дорогу та врізалися один в одного.
ДТП сталося у напрямку мосту Патона — неподалік автозаправної станції ANP.
Внаслідок масової аварії рух транспорту значно ускладнений в напрямку моста Патона, оскільки тут утворилася тягучка.
Водіїв просять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту своєї поїздки.
За попередніми даними, в аварії ніхто з людей не постраждав. Також повідомляється, що всі транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці працювали поліцейські, які мають встановити винуватців ДТП, а також причини та обставини події. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася серйозна аварія: один із авто влетів у зупинку (фото). Удар був настільки сильним, що комплекс зупинки буквально розсипався на частини.
Відомо, що на проспекті Івасюка дорогу не поділили два автомобілі. Внаслідок аварії один з автомобілів злетів з дороги і врізався у зупинку, розташовану навпроти озера Вербне. На щастя, в цей час зупинка була порожня.