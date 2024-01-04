Печальная статистика: в Киеве вновь выросло число погибших от ракетного удара 29 декабря

К сожалению, продолжает поступать информация о новых погибших

В четверг, 4 января, в Киеве возросло количество пострадавших от массированной ракетной атаки, которая обрушилась на столицу 29 декабря минувшего года. Как стало известно, следователи, во время проведения экспертиз, обнаружили еще двоих погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА. Так, общее количество людей, которые погибли во время атаки РФ на Киев 29 декабря составило на данный момент 32 человека.

Известно, что на утро четверга, 4 января, криминалистами ГУ МВД, при осуществлении экспертизы, было обнаружено еще двух погибших.

"По состоянию на 07.00 4 января, на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29.12.23 составляет 32 человека, пострадавших 30", — отметили в КГВА.

Напомним, что в среду, 3 января, стало известно о еще одном погибшем и общее количество погибших на тот момент достигло 30 человек.

"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря скончался еще один человек. Всего в результате ракетного удара в тот день погибло 30 человек еще 29 получили ранения", — отметили тогда в КГГА.

Кроме этого в ГСЧС сообщила о завершении аварийно-спасательных работ в Шевченковском районе Киева, которые продолжались шесть дней.

Стоит отметить, что атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы — в Киеве 1 января был объявлен Днем траура.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ. Так, России это обошлось по меньшей мере в 1,273 миллиарда долларов.