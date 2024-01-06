Эксперт призвал киевлян запасаться пленкой: для чего это нужно (видео)

Киевлян призывают не паниковать, но быть готовыми к любым экстренным ситуациям

На фоне постоянных угроз повторения массированных ракетных атак со стороны РФ, а также надвигающихся морозов жителям столицы эксперты советуют мобилизироваться и подготовиться к возможным экстренным ситуациям. Людей призывают не паниковать, а с холодым разумом подумать о том, как пережить эту зиму.

В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы у вас под рукой всегда была пленка. Об этом в эфире "КИЕВ-24" сказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" и эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк.

Эксперт отметил, что киевляне должны быть готовы к тому, что враг продолжит обстреливать столицу. На случай повторных массированных атак каждому жителю столицы он порекомендовал запастись пленкой.

"Нужно сделать запас пленки для окон. Если россияне будут продолжать обстреливать Киев, то мы должны быть к этому готовы", — отметил Павлюк.

По его мнению, в том случае, если во время обстрелов будут повреждены окна в ваших квартирах или домах, то пригодится именно пленка. Эксперт уверяет, что у вас всегда под рукой должен быть материал, которым можно временно "закрыть" оконные и дверные проемы.

"Если будут повреждены оконные проемы, то у вас под рукой должна находиться пленка. Это может быть стретч-пленка, которой просто можно обмотать раму, или же это может быть обычная плотная пленка, которой можно завесить оконный проем. Позаботьтесь о том, чтобы у вас или у ваших соседей был запас пленки и скотча на эту зиму", — резюмировал эксперт.

По словам Павлюка, пленка поможет оперативно закрыть дыры в окнах, которые могут образоваться после вражеских обстрелов. Чем быстрее вы сможете это сделать, тем больше тепла останется в помещении.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве созвали Совет обороны: что обсуждали и к чему пришли. В частности, было решено, что на фоне угрозы повторения массированных ракетных атак со стороны РФ, а также надвигающихся морозов все "Пункты несокрушимости" в столице будут функционировать в круглосуточном режиме.