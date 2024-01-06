В киевском музее частично откроют библиотеку с редкими книгами: она была закрыта более 100 лет (видео)

Это станет поистине уникальным событием

В киевском Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко планируют частично открыть библиотеку для посетителей. Последний раз она была доступна для широкой общественности еще в 1920-х годах.

Об этом рассказала директор музея Юлия Ваганова во время интервью журналистам телеканала "Суспільне Культура". По ее словам, в библиотеке собраны редкие издания поэтов и писателей конца 19-го века и не только.

"В Музее Ханенко есть прекрасная библиотека. Эта библиотека по традиции постсоветской эпохи была преимущественно закрытой, хотя в 1920-х годах она была открытой. И люди могли приходить и свободно пользоваться ею […] Мы бы хотели показать отдельные части этой библиотеки, сделать ее частично публичной, рассказать историю этой библиотеки", — отметила Ваганова.

Директор музея Ханенко отметила, что в библиотеке представлены ценные книги, которые датированы концом 19-го века и не только. Все издания — оригинальны. Они были выкуплены и собраны Варварой и Богданом Ханенко.

Кроме этого, в коллекции музея есть и ценные экземпляры книг, напечатанных в советское время.

"Сердцем" музея является художественное собрание Богдана и Варвары Ханенко – выдающихся украинских коллекционеров и благотворителей конца 19 – начала 20 века.

Музей Ханенко

Одним из двух основных зданий музея является особняк семьи Ханенко, уникальный памятник истории и архитектуры. Сооруженный в конце 19 века этот дом-дворец сохраняет неповторимую ауру истории. Его фасад и интерьеры оформлены в стиле "историзм" с использованием черт готики, Ренессанса, барокко и рококо.

Музей Ханенко

Для справки: Музей Ханенко (официальное название: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко) — художественный музей, в экспозиции которого представлены крупнейшие в стране коллекции произведений искусства Европы, Азии и Древнего мира. Музей был основан в 1919 году согласно завещанию коллекционера Богдана Ханенко (1917) и дарственной его жены Варвары на имя Всеукраинской академии наук (1918).

Основой коллекции музея послужило художественное собрание Богдана и Варвары Ханенко — выдающихся украинских коллекционеров и меценатов конца XIX — начала XX века.

Коллекция музея включает оригиналы произведений известных европейских живописцев, среди которых Питер Пауль Рубенс, Джентиле Беллини, Хуан де Сурбаран, Франсуа Буше, Жак-Луи Давид, Винсент Ван Гог. Высокой художественной ценностью обладают собрания скульптуры и прикладного искусства стран Европы.

Редкие образцы представлены в коллекциях изящного и декоративного искусства Ирана, Тибета, Китая и Японии. Достойны внимания и небольшие собрания искусства Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима.

Музей Ханенко

Адрес: улица Терещенковская, 15

Телефон: +380 44 235 3290

Время работы: ежедневно с 10.30 до 17.30. Выходной: понедельник, вторник.

Музей Ханенко расположен на улице Терещенковской, 15

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