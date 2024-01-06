У київському музеї частково відкриють бібліотеку з рідкісними книжками: вона була закрита понад 100 років (відео)

Це стане справді унікальною подією

У київському Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків планують частково відкрити бібліотеку для відвідувачів. Востаннє вона була доступна широкому загалу ще в 1920-х роках.

Про це розповіла директор музею Юлія Ваганова під час інтерв’ю журналістам телеканалу "Суспільне Культура". За її словами, у бібліотеці зібрано рідкісні видання поетів та письменників кінця 19-го століття та ще багато цікавих примірників.

"У Музеї Ханенків є чудова бібліотека. Ця бібліотека за традицією пострадянської доби була переважно закритою, хоча в 1920-х роках вона була відкритою. І люди могли приходити і вільно користуватися нею […] Ми б хотіли показати окремі частини цієї бібліотеки, зробити її частково публічною та розповісти історію цієї бібліотеки", — зазначила Ваганова.

Директор музею Ханенків зауважила, що у бібліотеці представлені цінні книги, які датовані кінцем 19-го століття і не лише. Усі видання – оригінальні. Вони були викуплені та зібрані Варварою та Богданом Ханенками.

Окрім цього, у колекції музею є й цінні екземпляри книг, надрукованих за радянських часів.

"Серцем" музею є художнє зібрання Богдана та Варвари Ханенків — видатних українських колекціонерів і благодійників кінця 19 — початку 20 століття.

Музей Ханенків

Однією з двох основних будівель музею є особняк родини Ханенків — унікальна пам’ятка історії та архітектури. Споруджений наприкінці 19 століття цей будинок-палац зберігає неповторну ауру історії. Його фасад та інтер’єри оформлені в стилі "історизм" з використанням рис готики, ренесансу, бароко та рококо.

Музей Ханенків

Для довідки: Музей Ханенків (офіційна назва: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) — художній музей, в експозиції якого представлені найбільші в країні колекції творів мистецтва Європи, Азії та Стародавнього світу. Музей було засновано у 1919 році згідно із заповітом колекціонера Богдана Ханенка (1917) та дарчої його дружини Варвари на ім’я Всеукраїнської академії наук (1918).

Основою колекції музею стали мистецькі збори Богдана та Варвари Ханенків — видатних українських колекціонерів та меценатів кінця XIX — початку XX століття.

Колекція музею включає оригінали творів відомих європейських живописців, серед яких Пітер Пауль Рубенс, Джентіл Белліні, Хуан де Сурбаран, Франсуа Буше, Жак-Луї Давид, Вінсент Ван Гог. Високу художню цінність мають зібрання скульптури та прикладного мистецтва країн Європи.

Рідкісні зразки представлені в колекціях витонченого та декоративного мистецтва Ірану, Тибету, Китаю та Японії. Заслуговують на увагу і невеликі колекції мистецтв Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Музей Ханенків

Адреса: вулиця Терещенківська, 15

Телефон: +380 44 235 3290

Час роботи : щоденно з 10.30 до 17.30. Вихідний: понеділок, вівторок.

Музей Ханенків розташований на вулиці Терещенківській, 15

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