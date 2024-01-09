В Киевской области перекроют движение по одному из мостов: подробности

Актуальная информация для водителей

Начиная со среды, 10 января, в Вышгороде Киевской области закрывается движение по мосту через канал, расположенный на автодороге "Киев – Вышгород – Десна – Чернигов". Это связано с проведением здесь капитального ремонта. На время проведения ремонтных работ будет работать понтонная переправа.

Водителям советуют обратить внимание на данную информацию и пристально следить за дорожными знаками. Об этом сообщили на официальной странице Службы обновления и развития инфраструктуры в Киевской области.

Так, на дороге Р-69 "Киев — Вышгород — Десна — Чернигов" км 29+110, из-за ремонта основного моста, через канал в Вышгороде движение для всех видов автотранспорта будет здесь перекрыто.

На дороге "Р-69" в Вышгороде перекроют мост

Со среды, 10 января, движение автотранспорта из города Киева в сторону села Осещина и Хотяновка будет осуществляться по мосту через канал. Движение же с Осещины и Хотяновки в сторону Киева — будет происходить по временному понтонному мосту.

Движение в сторону сел Осещина и Хотяновка, а также обратно изменится

Уже начиная с 17 января движение на данном участке будет происходить только по понтонному мосту в режиме реверса в обоих направлениях. Мост через канал будет закрыт на капитальный ремонт.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ один из пролетов моста на дороге Р-69 "Киев — Вышгород — Десна — Чернигов" был разрушен. В настоящее время мост не способен выдерживать транспортные погрузки и требует немедленного ремонта.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в городе Сарны Ровенской области открыли движение по важному мосту, который находится на трассе Киев-Ковель-Ягодин (так называемая "варшавка"). Мост через реку Случ закрыли на капитальный ремонт еще летом прошлого года, что вызвало неудобства для водителей и необходимость накидывать лишние километры в объезд.