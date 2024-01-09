У Київській області перекриють рух одним із мостів: подробиці

Актуальна інформація для водіїв

Починаючи з середи, 10 січня, у Вишгороді Київської області закривають рух мостом через канал, розташований на автодорозі "Київ — Вишгород — Десна — Чернігів". Це пов'язано з проведенням тут капітального ремонту. На час проведення ремонтних робіт працюватиме понтонна переправа.

Водіям радять враховувати інформацію щодо закриття мосту та звертати увагу на дорожні знаки. Про це повідомили на офіційній сторінці Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Так, на дорозі Р-69 "Київ – Вишгород – Десна – Чернігів" км 29+110 через ремонт основного мосту через канал в Вишгороді рух для всіх видів автотранспорту буде тут перекрито.

На дорозі "Р-69" у Вишгороді перекриють міст

З 10 січня рух автотранспорту з міста Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва – відбуватиметься тимчасовим понтонним мостом.

Рух у бік сіл Осещина та Хотянівка, а також у зворотному напрямку зміниться

З 17 січня рух відбуватиметься лише по понтонному мосту в режимі реверса в обох напрямках. Основний міст через канал буде закритий на капітальний ремонт.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, один з прольотів мосту на дорозі Р-69 "Київ – Вишгород – Десна – Чернігів" було зруйновано. Наразі міст не здатен витримувати транспортні навантаження та потребує негайного ремонту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у місті Сарни Рівненської області відкрили рух важливим мостом, який знаходиться на трасі Київ-Ковель-Ягодин (так звана "варшавка"). Міст через річку Случ закрили на капітальний ремонт ще влітку минулого року, що викликало незручності для водіїв та необхідність накидати зайві кілометри в об’їзд.